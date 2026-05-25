Club Karupana de Bermúdez conquistó campeonato de kikimbol

El Club Karupana del municipio Bermúdez se impuso 13-2 al Team Arismendi, en la final del campeonato de kikimbol que se disputó en el estadio Jorge Coll Núñez de San Martín, en Carúpano, estado Sucre.

La acción se disputó a casa llena en el coso de la parroquia Santa Rosa, donde el equipo local se coronó de manera invicta.

El marcador lo abrió el conjunto arismendino con dos carreras, mientras que Karupana recortó la diferencia con una en el primer episodio. En el segundo se puso arriba cuatro por dos.

Arrase

En los innings siguientes el combinado anfitrión se desprendió, para lograr el total de 13 carreras que le dieron la victoria y la Copa Detergentes Rosi. La pitcher ganadora fue Iraisbel Aguilera.

El Club Karupana revalidó el cetro obtenido en 2025, bajo la dirección de los docentes Jesús Figueroa y Vanessa Mundaraín, en una justa organizada por el Club Los Lenders.

Sucre / Yumelys Díaz