Gobierno de Sucre inaugura planta potabilizadora en Brasil

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, inauguró una planta potabilizadora en la comuna La Lucha, ubicada en la comunidad de Brasil, en Cumaná, con el objetivo de garantizar el acceso directo al agua potable a más de 9 mil familias pertenecientes a 11 consejos comunales.

La entrega de esta obra ubicada en el municipio Sucre se realizó durante una nueva edición del programa “En Contacto con Jhoanna”, espacio en el que las autoridades regionales destacaron la participación del poder popular organizado en la ejecución del proyecto.

Según se informó, la planta potabilizadora surge como una respuesta inmediata ante las contingencias registradas recientemente en el sistema hídrico Turimiquire, situación que ha afectado el suministro de agua por tuberías en distintos sectores de la capital sucrense.

Durante la actividad, las autoridades resaltaron que esta obra permitirá mejorar la calidad de vida de miles de habitantes que dependen del suministro hídrico en esa zona de Cumaná.

Asimismo, señalaron que la iniciativa forma parte de los planes desarrollados por el Ejecutivo estadal para atender las necesidades prioritarias de la población frente a las fallas del servicio de agua.

Refuerzan acciones

Con la puesta en funcionamiento de esta planta potabilizadora, la gobernación busca reforzar las medidas destinadas a garantizar el acceso al recurso hídrico para las familias sucrenses, especialmente en medio de las afectaciones derivadas de las fallas en el sistema Turimiquire.

La jefa estadal, Jhoanna Carrillo, reiteró el compromiso de continuar desarrollando obras y soluciones que permitan atender las necesidades de las comunidades organizadas del estado Sucre.

Cumaná / Lino Castañeda