Vente Venezuela de Bruzual realizará un acto conmemorativo este 28 de julio

El equipo político de Vente Venezuela (VV) del municipio Manuel Ezequiel Bruzual, en el oeste del estado Anzoátegui, realizará este martes, 28 de julio, un acto conmemorativo, bajo el eslogan ¡Con Nuestras Propias Manos!

"Mañana Bruzual se suma a la convocatoria nacional al cumplirse dos años del triunfo de Edmundo González y María Corina Machado", expresó el coordinador general de VV en esa jurisdicción, Freddy Guachacuto, al hacer referencia a las elecciones presidenciales del 2024.

En el caso del municipio, señaló que tienen previsto realizar el acto en la sede de la tolda, ubicada en el callejón Bolívar de Clarines, a partir de las 9:30 am.

Se espera que la actividad también cuente con la participación de los partidos aliados que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Bruzual; así como con gremios, estudiantes, red 600K y la sociedad civil.

De igual manera, Guachacuto manifestó que desde Clarines alzarán la voz para exigir la liberación de todos los presos políticos, la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), elecciones y se solidarizarán con las familias damnificadas por el doble sismo del pasado 24 de junio.

Bruzual / Elisa Gómez