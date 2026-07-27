Reactivan la Corporación de Comercio Exterior para fortalecer las exportaciones desde Sucre

La gobernación del estado Sucre reactivó este viernes la Corporación de Comercio Exterior, iniciativa que busca fortalecer el aparato productivo regional y facilitar la comercialización de productos sucrenses en mercados nacionales e internacionales.

La actividad fue encabezada por la gobernadora Jhoanna Carrillo y el presidente de la corporación, Andrés Valera, quienes realizaron un recorrido por la exhibición comercial “Hecho en Sucre”, espacio donde emprendedores y productores mostraron parte de la oferta elaborada en la entidad con potencial para la exportación.

Impulso a la producción

Durante la jornada, efectuada en el municipio Sucre, las autoridades destacaron que la reactivación de la corporación forma parte de una estrategia orientada a consolidar el desarrollo económico del estado, brindando mayores herramientas a los sectores productivos para ampliar sus oportunidades de comercialización.

En este sentido, anunciaron la puesta en funcionamiento de la oficina del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), donde empresarios, emprendedores y productores podrán gestionar el registro y protección de marcas, patentes y demás derechos vinculados a la propiedad intelectual.

En un solo lugar

Como parte de esta nueva etapa, también fue instalada la Taquilla Única de Comercio Exterior, mecanismo que permitirá centralizar y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con las exportaciones.

Según las autoridades, esta herramienta facilitará los procesos para los productores interesados en colocar sus bienes en mercados fuera de la entidad y del país, reduciendo tiempos de gestión y fortaleciendo la competitividad del sector.

Con estas acciones, el Ejecutivo estadal aspira a consolidar la oferta exportable de Sucre, promover el crecimiento de la producción local y generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la entidad.

Cumaná / Lino Castañeda