Sinvema: el sector educativo cierra el año en estado de emergencia

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, afirmó que el año escolar 2025-2026 culminó de manera "accidentada en todos los sentidos".

Explicó que el periodo ya venía afectado por diferentes situaciones, entre esas la falta de aumento salarial para el personal educativo y las fallas en infraestructura de los planteles, sin embargo, con los terremotos del 24 de junio "todo se agravó".

"Lamentablemente sucedió lo del doble terremoto y eso afectó de manera brusca al calendario escolar, pues hubo una suspensión de dos semanas, así que no se lograron algunos objetivos. El 6 de julio, cuando se dio la reprogramación en los municipios no afectados por los terremotos, muchos alumnos no se reincorporaron por temor de sus padres. Si a esto le agregamos que hay planteles con daños estructurales y que se acentuaron con los sismos, no hubo aumento salarial en todo el año, sino solo bonificaciones que no van a resolver nada, no hay asistencia médica, la alimentación no es adecuada, y persiste el deterioro de la calidad de vida, entonces podemos decir que el sector educativo cierra el año en estado de emergencia desde todo punto de vista", resaltó.

Futuro

Para Marín, el Estado debe darle prioridad a la educación en el próximo año escolar 2026-2027.

Según lo detallado por la dirigente gremial, las autoridades deben revisar la política salarial, restituir los derechos laborales de los trabajadores del sector educativo y corregir las fallas de infraestructura de las instituciones educativas.

"Tanto el gobierno nacional como el regional están en la obligación de asumir la reparación de escuelas que se encuentran deterioradas, que tienen peligro de caerse, como el caso de la de Chorrerón, en Guanta, y varias de la zona oeste. Es necesario que los expertos diagnostiquen el estado de los planteles y también de de los servicios, pues muchos están sin agua o luz. En rasgos generales, la educación en nuestro estado cierra en estado crítico de emergencia y requiere atención ya. Que aprovechen las vacaciones para resolver eso", insistió.

La presidenta de Sinvema finalizó diciendo que seguirán exigiendo un sueldo igual al monto de la canasta básica alimentaria que en junio, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), superó los 750 dólares.

"También es importante aclarar que los 240 dólares de bonificación integral que da el gobierno, cuando te lo pagan es menos, porque esto es calculado los cinco primeros días días del mes y siempre hay una diferencia de cinco o seis dólares cuando te lo cancelan. También esperamos que en este nuevo año se retome la solicitud para jubilados, que se les reconozca pago del bono de profesionalización y cestaticket, porque eso viene a ayudar el ingreso del docente jubilado. Eso quedó en la mesa, estaba por ejecutarse, y desde nuestra organización es una de las demandas. Esto aplica para el sector jubilado del ministerio de Educación" concluyó Marín.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez