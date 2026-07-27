Gran bache afecta el tránsito vehicular por el sector Las Delicias de El Tigre

En la entrada hacia la calle Libertad del sector Las Delicias de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, un gran bache sigue causando daños al tránsito.

El hueco de una enorme dimensión se ubica frente al asentamiento Campo Oficina y es visto por los conductores como una "alcabala peligrosa en el pavimento".

Alirio Ordaz, usuario de la vía, se quejó de que su vehículo es el que sufre las consecuencias al pasar por este lugar en su rutina de trabajo.

"Todos los días tengo que pasar por aquí para hacer un transporte y debo atravesar ese bache. Parece una alcabala peligrosa que poco a poco acaba con el tren delantero de los carros. Los que sufrimos somos nosotros, los conductores", expuso Ordaz.

Llamado de atención

Carmelina Pérez, otra conductora, lamentó que ningún trabajo de pavimentación reciente ha sido suficiente para solventar este problema.

Recordó que hace un año la gobernación del estado ejecutó labores de reparación en este tramo, pero en menos de un mes la calle se volvió a socavar.

Por esta razón, dirigió el llamado de atención a la alcaldía de Simón Rodríguez, con el fin de que intervenga la vialidad y brinde correctivos más eficientes.

"Sabemos que van a asfaltar unas calles de El Tigre, sería bueno que se den una vuelta por acá, porque tenemos mucho tiempo afectados. Ese bache sigue creciendo y nosotros seguimos esperando solución", sentenció Pérez.

El Tigre / Damary Díaz