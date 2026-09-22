Continuaron trabajos de rehabilitación en la troncal 9

En horas de la mañana de este martes 22 de septiembre, continuaron los trabajos de rehabilitación de la alcantarilla de 36 pulgadas, ubicada en la troncal 9, sentido Píritu-Barcelona, a 3.5 kilómetros del Peaje de Los Potocos.

Tras hacer un recorrido por la zona, el equipo de El Tiempo observó que había trabajadores, funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad, personal de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea) y representantes de Petróleos de Venezuela S,A, (Pdvsa) realizando las labores en el sitio que sufrió un colapso la noche de este lunes.

También se encontraban obreros llevando a cabo trabajos de desmalezamiento en los alrededores del sitio intervenido.

Mientras se realizaban las maniobras, varios fiscales estuvieron dirigiendo el tránsito en el tramo que se activó, un contraflujo vehicular como medida de contingencia, el cual va desde las inmediaciones del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hasta un punto cercano al peaje de Los Potocos.

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, Covinea indicó que durante la mañana de hoy se estuvieron llevando a cabo labores de excavación y corte, así como retiro de conexiones a una tubería matriz de agua cruda de Pdvsa.

"Asimismo, ya fueron movilizados 4 tubos de 36”, de 12 metros cada uno. Avanzan trabajos de rehabilitación en alcantarilla de 36 pulgadas, ubicada en la #Troncal9, a 3,5 Km del Peaje Potocos", precisó el ente a través de una publicación.

Barcelona / Jesús Bermúdez