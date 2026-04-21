Vente Venezuela afina detalles para inaugurar una sede en Clarines

Afinando detalles. Así se encuentra el equipo político del partido Vente Venezuela del municipio Manuel Ezequiel Bruzual, en el oeste del estado Anzoátegui, para inaugurar esta semana la sede municipal.

El coordinador general en la jurisdicción, Freddy Guachacuto, informó que la cita será el próximo sábado 25 de abril, a las 4:00 pm, en el callejón Bolívar de Clarines.

"Este lunes y martes hemos estado acondicionando el espacio con los detalles. El sábado será la apertura de la sede principal en el municipio Bruzual y contaremos con la presencia de directivos de Vente Anzoátegui, dirigentes de la zona oeste, equipos parroquiales, partidos aliados de la Plataforma Unitaria Bruzual y comunidad general", expresó Guachacuto.

Agenda

De igual manera, el dirigente municipal manifestó que esta semana continuarán con la agenda de calle para mantener el contacto directo con los ciudadanos de esta parroquia, con el objetivo de llevar el mensaje de María Corina Machado, tal como iniciaron el pasado 15 de abril.

Guachacuto señaló que este miércoles 22 de abril tendrán una jornada casa por casa en el Casco Central Norte, a las 4:00 pm.

Para el jueves, tienen previsto realizar una actividad similar en el sector Barrio Obrero, también a las 4:00 pm.

Mientras que el viernes 24, el equipo político llevará a cabo una jornada de volanteo, en la avenida Fernández Padilla.

Barcelona / Elisa Gómez