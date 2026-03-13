Vente: Esclavistas trataban mejor a sus esclavos que el régimen a nuestros jubilados

A juicio del coordinador encargado de Vente Venezuela en Anzoátegui, Pedro Galvis, los jubilados y pensionados del país se encuentran en estado de "abandono" y son sometidos a "una burla constante".

Esta situación fue rechazada por el dirigente, quien este jueves 12 de marzo acompañó la protesta de trabajadores y jubilados realizada en Barcelona, capital del estado.

“Los esclavistas de la colonia trataban mejor a sus esclavos de lo que este régimen ha tratado a nuestros jubilados, pensionados y trabajadores. Mientras ellos recibían al menos alimentación y techo para mantener la fuerza productiva, aquí se condena a la vejez y al esfuerzo diario a la miseria absoluta, con salarios de hambre y pensiones indignas que no alcanzan ni para sobrevivir”, enfatizó.

Para Galvis, el Estado sigue pagando "salarios miserables", mientras la inflación no perdona el bolsillo de los venezolanos.

De acuerdo con lo manifestado por el representante de Vente - Anzoátegui, la solución definitiva a esta crisis de ingresos y derechos laborales sólo llegará con un cambio político profundo.

“Los trabajadores venezolanos serán remunerados dignamente cuando se termine de materializar la elección de un nuevo gobierno, un gobierno de cambio que será presidido por María Corina Machado. Sólo con libertad, democracia y respeto a la propiedad privada podremos recuperar el valor del trabajo y garantizar una vida digna para todos los venezolanos”, finalizó el dirigente.

Barcelona / Jesús Bermúdez