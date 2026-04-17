Vente El Tigre califica de "preocupante" la designación del ministro de Agricultura

Representantes del partido político Vente Venezuela, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, señalaron que la designación del General Vladimir Padrino López, ex ministro de la Defensa, como nuevo ministro de Agricultura y Tierra es un hecho que resulta "preocupante".

José Hernández Coraspe, comisionado de Agroproducción de la tolda celeste en la localidad, expuso que la decisión no se orienta a resolver las necesidades existentes en el sector agrícola.

"Denota y resalta la poca importancia que le da el Ejecutivo Nacional a la situación agrícola de nuestro país. Demuestra la indolencia y el desinterés que tienen por solucionar los problemas que afectan al productor agroalimentario", apuntó.

Detalló que esta crisis se centra específicamente en la falta de financiamiento para impulsar las siembras y renovar maquinarias.

"Para levantar esto se necesitan de 1.500 a 2.000 millones de dólares por año, según estimado de Fedeagro, y eso no se consigue con la gerencia de un militar", sentenció.

"Jugada política"

A su vez, Armando Ríos, coordinador de Asociaciones Ciudadanas de la misma coalición, refirió que el nombramiento de Padrino López es una improvisación que obedece a una "jugada política".

"Sabemos que eso fue una jugada política y que este señor que en tantos años ha acumulado tanta información es delicado para el gobierno tenerlo en retiro, es mejor tenerlo cerca y vigilarlo por si acaso".

Ríos también criticó que no se le dé paso a la generación de relevo y el poder continúe moviéndose entre las mismas figuras del gobierno.

El Tigre / Damary Díaz