Venezuela y Perú inician proceso de reanudación de relaciones bilaterales

El Gobierno de Venezuela anunció el inicio de un proceso progresivo para la reanudación integral de las relaciones bilaterales con la República del Perú.

Por medio de un comunicado en sus plataformas digitales, el canciller Félix Plasencia González difundió la información y afirmó que la iniciativa se desarrollará por etapas.

"En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos", detalló el informe.

Agregó que esta voluntad de cooperación e integración entre ambas naciones se sustenta en los "lazos históricos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas".

El comunicado concluye en la confirmación de los esfuerzos conjuntos orientado al "desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región".

Caracas / Redacción web