Autoridades conmemoraron el natalicio de Simón Bolívar con un acto en Barcelona 

Autoridades civiles, militares y policiales del estado Anzoátegui conmemoraron este viernes 24 de julio, los 243 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar con un acto que se llevó a cabo en la plaza Bolívar de Barcelona.

Además, la actividad también fue propicia para celebrar el Día de la Armada Nacional Bolivariana y el 203º aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

El acto, que inició pasadas las 8:00 am, estuvo presidido por la alcaldesa Sugey Herrera, quien estuvo acompañada por el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 51 Anzoátegui, el G/D Norbert José Torres Ortiz.

Como parte del tributo, que tuvo una parada con más de 120 efectivos, se llevó a cabo la entrega de ofrendas a la estatua del Libertador y se rindieron los honores correspondientes.

Reflexión

Durante su intervención, Herrera reflexionó sobre la vigencia del pensamiento independentista en la actualidad. Dijo que el legado humano, político y social del prócer sigue intacto.

De igual manera, la actividad fue propicia para que todos los presentes rindieran un minuto de silencio, en honor a las víctimas del doble terromoto que afectó a la zona central del país, al cumplirse un mes del desastre natural.

Barcelona / Elisa Gómez