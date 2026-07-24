Prestadores de servicios aspiran a un repunte en playas de Lechería

Prestadores de servicios que hacen vida en las playas de Lechería, municipio Urbaneja del estado Anzoátegui, aspiran a que en las próximas semanas haya un repunte en la afluencia de visitantes, tomando en cuenta también el período de vacaciones escolares.

Algunos comentaron que, debido al doblete sísmico que dejó consecuencias devastadoras principalmente en La Guaira, el balance general del último mes ha sido negativo. Sin embargo, confían en que desde este fin de semana “largo” (por ser feriado este viernes 24 de julio), el panorama vaya mejorando.

Vale destacar que, en un recorrido realizado en horas de la mañana, se observó que tanto Playa Cangrejo como Lido y Los Canales tenían un movimiento discreto de bañistas, pero los comerciantes apuntaban a que incrementará después del mediodía.

Semanas negativas

Leonardo Ortíz, prestador de servicios que labora en Playa Cangrejo, comentó que para él ha sido duro el último mes, pues prácticamente no había podido trabajar.

“Por respeto no laboramos el primer fin de semana después de la tragedia y tampoco el siguiente porque había duelo nacional. Después llegaron las lluvias y tampoco pudimos hacer mucho, sin contar que toda el área se había llenado de basura”, contó.

Ortíz añadió que a mediados de esta semana la alcaldía de Urbaneja lideró una jornada de limpieza en todos los balnearios y en parte gracias a eso es que pudo abrir este viernes, aunque hasta las 11 de la mañana no había recibido al primer cliente.

“Ahorita estoy en números rojos. Tengo que pagar empleados y estar al día con las responsabilidades con los entes, por lo que confío en Dios que el movimiento mejore para tomar un poco de aire”, expresó el hombre, cuyo negocio se llama Coral Club.

Regular

Adrián Rodríguez, quien trabaja en Playa Lido, coincidió en que durante las primeras dos semanas después de los terremotos no pudieron laborar, aunque, según dijo, después de que los habilitaron han tenido afluencia regular de visitantes.

“No es ni cerca de lo que vemos en temporada alta, pero al menos se ha mantenido regular y, como todo, siempre esperamos que sea mejor”, señaló.

El trabajador detalló que él solo se dedica al alquiler de toldos con sillas y los costos van desde el equivalente a 10 dólares en adelante.

Lechería/ Javier A. Guaipo