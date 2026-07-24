Venezuela anuncia su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional

Venezuela anunció su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI) y su decisión "firme e irrevocable" de denunciar el Estatuto de Roma. Así lo afirmó el canciller Félix Plasencia González, por medio de sus redes sociales.

El diplomático precisó que la medida le fue notificada al secretario general de la ONU, António Guterres, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global", precisó el comunicado.

Asimismo, detalló que este patrón revelaría una justicia internacional que está "lejos de aplicarse con equidad".

"Ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía", agregó el informe.

Caracas / Redacción web