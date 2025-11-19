Venezuela recibe 850.000 dosis de vacuna contra la polio procedentes de Corea del Sur

Venezuela recibió un total de 850.000 dosis de vacunas contra la polio procedentes de Corea del Sur, que se incorporarán al Programa Nacional de Inmunización para la atención de los recién nacidos en el país en 2026, informó este miércoles el Ministerio de Salud del país suramericano.

En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que el cargamento llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, la noche del martes.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, explicó que esta es la tercera dotación de vacunas recibidas en el año.

"Esta cooperación es fruto del trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la OPS (Organización Panamericana de la Salud), bajo la orientación del presidente Nicolás Maduro, quien ha priorizado la salud pública como eje fundamental de su gestión", añadió.

Otro cargamento

El domingo, Venezuela recibió 1.285.000 dosis de distintos tipos de vacunas procedentes de la India en dos cargamentos, según informó Jiménez.

La funcionaria señaló entonces que en la primera carga llegaron 135.000 dosis y en la segunda, 1.150.000, entre ellas de vacunas como pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus.

El objetivo, dijo Jiménez el domingo, es "asegurar el suministro de vacunas entre los años 2026 y 2027, en cooperación con la OPS".

Voz de galenos

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que "en los últimos 10 años el PAI (Programa Ampliado de Inmunización) no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal".

Asimismo, señaló entonces que "los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que (el) PAI (de) Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas".

Caracas / EFE