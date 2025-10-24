Venezuela rechaza sanciones de EE.UU. contra Petro y dice que buscan "criminalizarlo"

El Gobierno de Venezuela rechazó este viernes que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, acciones que, consideró el Ejecutivo chavista, buscan "criminalizarlo" y promover una "desestabilización interna" en el vecino país como parte de "una estrategia de injerencia".

Estados Unidos también sancionó a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, medidas que Venezuela consideró como "ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Por tanto, exigió en un comunicado el "cese inmediato de estas prácticas coercitivas" y convocó a los Gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a "defender la soberanía y la dignidad" de la región frente a "toda forma de injerencia".

Los sancionados fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), por lo cual todos los activos y propiedades que pudieran tener en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Bessent agregó que Petro "ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad.

Venezuela aseguró este viernes que Petro es el "único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas".

