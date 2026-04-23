Cruz Roja suspende entrega de agua en Cumaná por turbiedad del río Manzanares

La Cruz Roja Venezolana suspendió, de manera w y reformulaciones químicas hasta lograr la calidad adecuada del agua, conforme a estándares internacionales, antes de reanudar el servicio en la planta potabilizadora instalada en la avenida Humboldt.

Desde la puesta en funcionamiento de ese punto, la organización informó que más de 800 mil litros de agua segura han sido distribuidos a familias sucrenses afectadas por la emergencia hídrica.

La decisión llega pocos días después de que la Unión Europea anunciara, el 17 de abril, una donación de 150 mil euros a la Cruz Roja Venezolana, a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja, para reforzar la ayuda humanitaria en medio de la crisis de agua que afecta a tres municipios del estado Sucre y parte de Nueva Esparta.

Cumaná / Lino Castañeda