Anzoatiguense Yerwin Sulbarán ficha con el RB Salzburg de Austria

Este jueves 23 de abril se anunció de manera oficial que el joven anzoatiguense Yerwin Sulbarán ficha con el Red Bull Salzburg, club que hace vida en la primera división del fútbol de Austria.

El extremo nativo de El Tigre, zona sur del estado Anzoátegui, sale del Monagas SC de la Liga Futve para irse al balompié austriaco con un contrato de cinco años (vence el 30 de junio de 2031), según indicó el conjunto europeo en sus redes sociales.

Con los "guerreros del Guarapiche" el futbolista de 18 años en total vio acción en 17 encuentros de la primera categoría, más cinco de Copa Venezuela y otros dos de fase preliminar de Copa Libertadores. Vale recordar que también fue mundialista sub 17 en 2025 y disputó cuatro partidos en ese torneo con La Vinotinto.

"Hecho en Futve"

A través de sus redes sociales el Monagas compartió un video donde realzan el valor de que el chico firme con un club europeo directamente desde el fútbol venezolano, algo que de a poco se está volviendo común.

En ese material Sulbarán destaca que lo ha ayudado el trabajo día a día, el esfuerzo, el enfoque y la disciplina para alcanzar lo que probablemente es apenas su primera meta: unirse a un equipo del viejo continente.

De igual manera indicó que fue una gran responsabilidad llevar el dorsal 30 con el cuadro azulgrana, pues ese fue el número que utilizó David Martínez, otro joven nativo del sur de Anzoátegui y que hace un par de años fue la gran noticia por su venta a Loa Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Adaptación

En primera instancia Sulbarán estará en calidad de cedido en el FC Liefering, club de la segunda división del fútbol de Austria y que ha servido de reserva en los últimos años para el RB Salzburg. Esa experiencia le servirá de adaptación al nuevo entorno, que incluye diferente idioma, comida, cultura, etc.

No está demás recordar que el Salzburg ha dominado la liga de su país en las últimas dos décadas con hasta 14 títulos de liga. A eso se le suma que ha formado múltiples jugadores que brillan en la élite europea, como el delantero Erling Haaland del Manchester City, o en su momento el senegalés Sadio Mané, quien destacó en el Liverpool inglés.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo