Conductora muere tras chocar contra árbol en la plaza Bolívar de El Tigre

A tempranas horas de la mañana de este jueves, 23 de abril, una mujer de 55 años de edad, perdió la vida tras estrellar su vehículo contra uno de los árboles de la plaza Bolívar de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

El accidente se registró aproximadamente a las 7:30 am, cuando la víctima, de nombre Laura Infante, transitaba por los alrededores del lugar y perdió el control de su automóvil marca Ford, modelo Fusion, de color gris, irrumpiendo en el espacio público, repleto de personas que iniciaban sus jornadas.

Funcionarios de Protección Civil en la jurisdicción atendieron la emergencia y al evaluar a Infante detectaron que presentó traumatismo toraco abdominal cerrado, herida abierta en el antebrazo derecho y posible fractura en el fémur derecho.

Presunto infarto

A pesar de que el equipo rescatista brindó los primeros auxilios de forma inmediata, la mujer no pudo resistir y falleció minutos después de ser ingresada en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de la ciudad.

Una de las hipótesis que inicialmente circularon en torno al suceso es que la conductora sufrió un presunto infarto mientras manejaba su vehículo.

Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada por las autoridades, quienes están a la espera de la autopsia de rigor para determinar la causa precisa del deceso.

El Tigre / Damary Díaz