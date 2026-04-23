Gremio: el incremento salarial debe estar ajustado a la cesta alimentaria

El coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados de la Gobernación del estado Anzoátegui, Virgilio Heredia, reiteró este jueves, que el incremento salarial que lleve a cabo el gobierno, debe estar ajustado a la canasta alimentaria.

Y es que según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) se ubicó en marzo en Bs 308.084,33, lo que equivale a 692,32 dólares.

"Rechazamos todo aumento que no esté ajustado al monto de la cesta alimentaria. En el caso de los jubilados y pensionados, estamos pasando por una situación muy difícil porque no tenemos para comprar comida y menos medicinas, hay mucha desnutrición, nos estamos muriendo de hambre", expresó.

Rumores

El representante gremial salió al paso tras rumorarse en las redes sociales, la posibilidad de que el incremento sea de $70 para el sueldo base, que hasta ahora se mantiene en Bs 130.

"La Comisión de Jubilados y Pensionados rechaza ese posible aumento porque es inconstitucional, no nos resuelve la crisis del estómago. Es posible que mantengan algunos bonos, pero ellos no tienen potencialidad económica, llegan cada 30 días sin incidencia en las vacaciones y aguinaldos. Como dice un viejo adagio, que Dios nos agarre confesados y como dice un principio biblico, que Dios se apiade de nosotros", enfatizó Heredia.

Barcelona / Elisa Gómez