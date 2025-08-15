Venezuela reafirma su disposición de profundizar las relaciones diplomáticas con la India

El Gobierno de Venezuela reafirmó este viernes su disposición de profundizar los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación bilateral en "áreas estratégicas" con la India, en ocasión del Día de la Independencia del país asiático.

"En esta fecha memorable, Venezuela se une al júbilo de la India y reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la histórica relación que une a nuestras naciones en defensa de la paz, la soberanía y el bienestar común", indicó la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo venezolano sostuvo que ambas naciones comparten la visión y el compromiso de "construir un mundo multicéntrico y pluripolar, más justo y equitativo, donde el respeto por el derecho internacional y el entendimiento mutuo entre los pueblos constituyan la base para un orden internacional verdaderamente inclusivo".

La India, según datos del Departamento de Comercio de ese país, importó 22 millones de barriles de crudo venezolano en 2024, lo que lo ubicó entre los principales compradores de petróleo del país caribeño.

En enero sus pedidos ascendieron a más de 254.000 barriles diarios (bpd), lo que representa casi la mitad de las exportaciones totales de Venezuela, que totalizaron a 557.000 bpd, la mayoría de ellas por el conglomerado indio Reliance Industries.

Sin embargo, el anuncio de EE.UU. de imponer aranceles secundarios del 25 % a los países que adquieran crudo venezolano ha supuesto un nuevo desafío para la estrategia de diversificación de importaciones del país asiático, que, con una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, necesita enormes cantidades de energía para alimentar su desarrollo.

Caracas / EFE