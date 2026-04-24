Sucre se exhibe como vitrina de producción y turismo con el Festival Hoja de Oro

El estado Sucre abrió una nueva ventana para mostrar su potencial productivo, turístico y cultural con la realización del Festival Hoja de Oro, un evento concebido para proyectar la identidad regional y fortalecer el vínculo entre los sectores económicos locales y los mercados internacionales.

La actividad reunió a representantes de distintas áreas productivas del estado, en una exposición que incluyó 10 stands dedicados al cacao, piña, tabaco, café, caña de azúcar, pesca, ají jobito, sal y otros rubros que forman parte de la dinámica económica sucrense.

Producción local y proyección internacional

Durante el encuentro también fueron entregados reconocimientos a las principales casas tabacaleras del estado Sucre, en homenaje a su trayectoria y aporte al desarrollo económico de la entidad.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación oficial del primer vodka de batata traído desde Barbados, iniciativa que marcó el inicio de un acercamiento entre ambas regiones y abrió paso a un proceso de hermanamiento entre Barbados y el estado Sucre.

La presencia de Barbados en el festival fue presentada como una señal del interés del Caribe en la oferta productiva sucrense, especialmente en áreas como el cacao, el tabaco y otros renglones con potencial de exportación.

Organizadores del evento señalaron que el objetivo es impulsar nuevas oportunidades para emprendedores, productores y sectores vinculados al turismo, consolidando a Sucre como un punto de referencia para la inversión, el intercambio comercial y la promoción de sus riquezas naturales y gastronómicas.

Cumaná / Lino Castañeda