Periodista venezolano entrega un recurso de apelación para revertir negativa de amnistía

El periodista Carlos Julio Rojas informó este viernes que introdujo un recurso de apelación luego de que la Justicia venezolana le negara la amnistía, un beneficio que, según dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez "llega a su fin", dos meses después de que se aprobara una ley para su aplicación.

"Con mi equipo de abogados, entregamos la apelación ante la respuesta negativa de mi solicitud de amnistía", dijo Rojas en un video publicado en su cuenta de X.

El también defensor de derechos humanos exigió el sobreseimiento de su causa, que calificó como un "burdo montaje con testimonios falsos y pruebas forjadas".

A su lado, el abogado Eduardo Torres exigió al sistema de justicia de Venezuela libertad plena para Rojas, quien ha estado encarcelado en varias oportunidades, la más reciente el 15 de abril de 2024, cuando fue detenido y acusado de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial.

El pasado lunes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que un tribunal negó la anulación del caso contra el periodista, tras más de un mes de retraso en la respuesta a su solicitud de amnistía.

En un mensaje publicado en X, el sindicato señaló entonces que el Tribunal Primero de Juicio en materia de terrorismo negó el sobreseimiento (anulación) del caso contra Rojas, quien había sido imputado por delitos como asociación para delinquir, terrorismo, conspiración e intento de magnicidio.

El periodista permaneció detenido por casi dos años, hasta su excarcelación -con medidas cautelares- el pasado 14 de enero.

El jueves, Delcy Rodríguez anunció que la amnistía "llega a su fin" -sin dar detalles sobre esto- y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada ese día.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

Caracas / EFE