Aguas negras y malolientes recorren zona comercial de El Tigre

Visitar el centro de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, no solo implica caminar entre diferentes tiendas, sino también entre aguas negras, que se extienden por la zona y representan un verdadero desafío para la vista y el olfato.

Los charcos residuales se estancan frente a los locales comerciales, afectando tanto a trabajadores, como a clientes que buscan una agradable experiencia de compra, pero en su lugar terminan con náuseas por la pestilencia del ambiente.

Algunos comerciantes señalaron que el problema, supuestamente, se origina en una cloaca obstruida por los desechos de una desplumadora, impidiendo el correcto drenaje de las aguas servidas.

Consecuencias insalubres

Francisco Uribe, vendedor de legumbres, contó que la situación registra aproximadamente cinco años y hasta ahora no han recibido la atención correspondiente.

"Ya nosotros hemos reclamado, hemos ido a la alcaldía, incluso vino la gente de ambiente y le enseñamos lo que ocurre. Pero nadie ha hecho nada", expresó.

Mencionó que al insoportable olor se añade la proliferación de moscas, como un factor sumamente perjudicial en la manipulación de alimentos.

José Luis Quijada, otro comerciante, agregó que para evitar percibir el hedor, las personas han tomado la iniciativa de transitar por el lugar aguantando la respiración y hasta portando tapabocas.

Peligro en el camino

Frente a una zapatería de la calle Miranda la complicación es doble. Además de las aguas putrefactas, una tanquilla destruida en la acera desata el peligro para los transeúntes.

El propietario de la tienda, quien se identificó como Rafael Ramírez, alertó que varias personas se han caído al pasar por este punto.

"Es un paso peatonal que perjudica a las personas. Antier se cayó una señora mayor y de repente se golpeó la cabeza, entonces es un problema mucho mayor que el olor", aseveró.

Ramírez también señaló que la falta de limpieza y mantenimiento del sumidero por parte del gobierno local, los lleva a buscar soluciones por cuenta propia.

"Nosotros llamamos a algunas personas y nos ayudan a limpiarla para que no se tape porque es el único desagüe que tenemos funcional en esta calle", puntualizó.

El Tigre / Damary Díaz