Venezuela propone agenda de cooperación con Chile tras reactivación de relaciones consulares

Tras el acuerdo de reactivación de relaciones consulares entre Venezuela y Chile, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó al mantario chileno, José Antonio Kast a "marchar juntos" con una agenda de cooperación y amistad.

"Cuenta usted con una venezolana de bien que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos y que nuestros países suramericanos marchen juntos en una agenda común, en una agenda de cooperación, en una agenda de amistad", dijo Rodríguez en un acto televisado.

En sus declaraciones, difundidas por EFE, agradeció a Kast por sus "amables palabras", tras el comienzo de una nueva etapa para la "normalización progresiva" del vínculo entre ambos países, quebrado en 2024 tras el cuestionamiento de la administración del expresidente Gabriel Boric a las elecciones celebradas ese año en Venezuela.

Kast detalló que este nuevo capítulo podría permitir "avanzar en tremendos desafíos" relacionados con la seguridad, la migración y el desarrollo económico. También agradeció el trabajo de los equipos diplomáticos de ambas naciones y valoró la disposición de su homóloga.

El líder de la nación austral calificó como "esencial" el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, para su plan de expulsión de migrantes irregulares en vuelos hacia Caracas.

La prensa local señala que existen más de 75 mil órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos oriundos de Venezuela.

Caracas / Redacción web