Al menos tres personas murieron y otra veintena resultaron heridas este sábado en el atentado con bomba ocurrido en un céntrico restaurante de Moscú, según informó el Comité Nacional Antiterrorista (CNA).

La explosión fue provocada por una bomba casera que portaba una mujer, que intentó introducir el artefacto en el establecimiento, Balzi Rossi, que se encuentra cerca del zoológico de la capital rusa, informó la fuente oficial.

Entre los muertos figura la mujer, un guardia de seguridad y uno de los clientes del restaurante, donde supuestamente un general celebraba una fiesta de cumpleaños, según informaron testigos presenciales al canal de Telegram Astra.

La bomba, que tenía una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando el guardia decidió comprobar el sospechoso contenido del paquete que llevaba una mujer, supuestamente una repartidora, de acuerdo a la versión publicada por el diario Kommersant.

La explosión, que causó heridas de diversa consideración a un total de 21 personas, obligó, entre otras cosas, a cancelar una prueba cicloturista nocturna por el centro de la ciudad de 13 millones de habitantes.

Otras fuentes independientes señalan que la explosión tuvo lugar en la terraza, donde tenía lugar la fiesta a la que supuestamente también asistían figuras públicas y diputados de la Duma o cámara de diputados que habían llegado al lugar en autos oficiales.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un carro bomba.

Moscú / EFE