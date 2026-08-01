El bolívar cae 15% en julio golpeado por la emergencia del doble terremoto

La moneda nacional venezolana registró una pérdida de 15% de su valor frente al dólar estadounidense durante el mes de julio, en un contexto marcado por la emergencia nacional tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

De acuerdo con las cifras oficiales emitidas por el Banco Central de Venezuela (BCV), la divisa estadounidense cerró el mes en 746,62 bolívares, tras haber iniciado el periodo en 633,36 bolívares. Este ajuste representó un incremento mensual de 17,88% en el tipo de cambio oficial.

El impacto de este comportamiento presiona directamente los precios de los bienes y servicios en el país, donde la economía mantiene una alta dependencia de la divisa norteamericana como unidad de referencia, a la par que el euro continúa ganando terreno como alternativa comercial.

Tendencia acumulada e inflación

El comportamiento cambiario de julio consolida la tendencia bajista del bolívar en lo que va de 2026. En los primeros siete meses del año, la moneda local se ha depreciado un 59,6%, luego de que la cotización oficial pasara de 301,37 bolívares en enero a los actuales 746,62 bolívares, lo que equivale a un aumento acumulado del dólar de 147,7%.

En paralelo, los índices de inflación continúan mostrando una trayectoria ascendente. La variación acumulada reportada por el ente emisor hasta el mes de junio alcanzó 129,8%, con un registro mensual para ese último mes de 13,8%, acelerándose con respecto a mayo.

Barquisimeto / El Impulso