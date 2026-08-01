Sector transporte alerta colapso del servicio: La flota operativa se redujo más de 50%

La Federación Nacional de Transporte alertó este viernes que la crisis del servicio de transporte público afecta a todo el territorio nacional y ha provocado una drástica paralización de la flota vehicular, que compromete a más de 50% de las unidades.

Erick Zuleta, presidente de la organización gremial, calificó como «espantoso» el inventario actual de unidades activas en el estado Lara y el país. Por su parte, José Luis Trocel, secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte, señaló que la decadencia del sector supera el 80% en comparación con los datos de hace una década, y alcanza más del 60% si se analiza la reducción de los últimos dos años.

El balance fue presentado durante un consejo gremial en Barquisimeto, realizado en la sede del Sindicato Automotor del estado Lara, al que asistieron también representantes de los estados Yaracuy, Portuguesa, Falcón y Aragua.

«Los transportistas a nivel nacional tienen una crisis muy grave que incide en la prestación del servicio», subrayó Zuleta y expresó que el llamado al Gobierno nacional es a entablar un diálogo con el sector para resolver los problemas que les aquejan. «Le pedimos públicamente a Delcy Rodríguez que convoque una reunión para buscar soluciones y establecer un plan de transporte«, añadió.

Los dirigentes sindicales mencionaron otras variables que condicionan la operatividad del servicio, como la tarifa del pasaje urbano, la cual consideran insuficiente, la distribución irregular de combustible y el alto costo de los repuestos.

«Hay pocas unidades y están haciendo cola para poder surtir combustible. El Estado tiene que optimizar y crear las condiciones para que los trabajadores del transporte podamos prestar el servicio», exigió.

Barquisimeto / El Impulso