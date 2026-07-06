Venezuela intenta retomar la normalidad a doce días del devastador doble terremoto

Doce días después de los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela intenta retomar la normalidad este lunes con el regreso a las aulas y a los puestos de trabajo en varios estados. Mientras tanto, en la región costera de La Guaira y otras de las zonas más afectadas, los equipos de rescate y seguridad avanzan en la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

Aunque las clases siguen suspendidas en Caracas y en algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua, el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las actividades escolares en los otros 18 estados del país.

La Guaira, epicentro del desastre, muestra hoy numerosas calles desoladas. No obstante, la agencia EFE constató un incremento en la presencia de maquinaria pesada y camiones destinados a la remoción de escombros.

Durante las primeras horas del día el tráfico fluyó con regularidad y disminuyó la presencia de familiares alrededor de los edificios desplomados. El clima se mantuvo nublado y persisten las fallas en los servicios de telecomunicaciones.

Labores de reconstrucción en la capital

En los barrios afectados de Caracas también progresan las tareas de limpieza. En el sector de Altamira, de hecho, los restos de un edificio colapsado fueron retirados por completo, por lo que el terreno quedó baldío.

Los ciudadanos de la capital salieron a trabajar desde tempranas horas de la mañana, a la vez que algunos sectores de la población comienzan a evaluar las reparaciones de las paredes agrietadas en sus viviendas.

Balance de víctimas y daños

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio dejan hasta el momento un saldo de 3.342 fallecidos y 16.740 heridos, según el último balance del Gobierno, que todavía no facilita un número oficial de desaparecidos.

Cifras de la catástrofe:

Fallecidos: 3.342 personas.

Heridos: 16.740 personas.

Damnificados: 17.345 personas perdieron su vivienda.

Refugios: Se habilitaron 79 campamentos transitorios.

Este pasado domingo, cientos de personas en dos ciudades del país rindieron homenaje en vigilias a las víctimas de la catástrofe sísmica, en solidaridad con los miles de heridos y con aquellos que perdieron sus hogares.

Este doble terremoto se consolida como el más mortífero en Venezuela durante el último siglo. Hace 59 años, en julio de 1967, un sismo en las proximidades de Caracas causó 245 muertes, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

Puerto La Cruz / Redacción web