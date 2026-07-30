Venezuela inicia construcción de casi 2.000 viviendas para damnificados tras terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez anunció que se inició la construcción de 1.875 viviendas para los afectados del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

"Por orden de la presidenta (Delcy) Rodríguez, hemos iniciado la construcción de 1.875 viviendas dignas, al paso más acelerado que podamos, a los efectos de devolverles sus viviendas a aquellos que la perdieron en la tragedia", dijo Rodríguez en sus plataformas digitales.

Afirmó que la obra se llevará a cabo tras la inspección de los terrenos por parte de geólogos, ingenieros y arquitectos, quienes llevaron a cabo los estudios correspondientes para determinar la seguridad de estos espacios.

En el video que circula por las redes sociales, el diputado por la ciudad de Caracas se encontraba recorriendo terrenos baldíos. Detalló que visitó tres de los cinco destinados a la construcción.

Destacó que entre las zonas elegidas se encontraba Catia La Mar, una de las zonas que se vieron seriamente afectadas por los terremotos.

La Guaira / Redacción web