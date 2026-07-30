Detienen a un hombre en Cumaná por presunto acto lascivo contra una adolescente

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía del Municipio Sucre (PoliSucre) detuvieron a un hombre de 35 años de edad, por su presunta vinculación con un delito previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Los Roques, del barrio El Valle, parroquia Altagracia, en Cumaná, municipio Sucre, luego de que una ciudadana acudiera al Centro de Coordinación Policial para presentar una denuncia relacionada con un presunto acto lascivo contra su hija adolescente.

Aprehensión

Según la información suministrada por el organismo policial, una comisión del Servicio de Investigación Penal inició las diligencias correspondientes tras recibir la denuncia y logró la aprehensión de Oswaldo Rafael Araguache Acuña.

Las autoridades indicaron que el caso fue notificado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones y el debido proceso judicial.

A la orden de la Fiscalía

El detenido será presentado ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, despacho que continuará con las actuaciones correspondientes conforme a lo establecido en la legislación venezolana.

Las autoridades recordaron que, en cumplimiento de la Lopnna, se mantiene bajo reserva toda la información que pueda permitir la identificación de la adolescente involucrada en el caso.

Cumaná / Lino Castañeda