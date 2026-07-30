Jubilados impiden salida de volquetas de la empresa salinera de Araya

Los jubilados de las salinas de Araya, en el municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, cumplieron este miércoles tres días de cierre de los portones de la empresa procesadora, lo cual impide la salida de volquetas con el mineral para la comercialización.

La acción forma parte del reclamo que viene haciendo el gremio para que les reconozcan beneficios asentados en varias actas convenios firmadas con la gobernación. La protesta cumplió este jueves 30 de julio 148 días.

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Aníbal Núñez, presidente de la Asociación de Jubilados, señaló que la intención es que la gobernadora y presidenta de Corposucre, Jhoanna Carrillo, se pronuncie con relación a las deudas acumuladas pendientes con los adultos mayores de Araya.

"Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta alguna. Por este motivo, los jubilados seguimos firmes en las solicitudes, reclamos y planteamientos de la homologación salarial, otras deudas de años anteriores y el pago del aporte social del 5%, acordado en las actas convenios establecidas entre la gobernación del estado Sucre y la Asociacion de Jubilados de las Salinas de Araya".

Sucre / Corresponsalía