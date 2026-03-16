martes
, 17 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Venezuela hace historia y clasifica a su primera final del Clásico Mundial

marzo 16, 2026
Venezuela buscará conquistar su primer título mundial este martes

Venezuela clasificó por primera vez en su historia a la final del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer este lunes 4-2 a Italia en semifinales, en un compromiso que se disputó en el LoanDepot Park de Miami.

Daniel Palencia le puso el candado al desafío en el que los dirigidos por Omar López tuvieron que venir de atrás ante una complicada selección italiana.

El séptimo episodio fue clave, pues se combinaron Jackson Chourio, Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez para fabricar tres rayitas y darle vuelta al encuentro que en ese momento estaba 1-2 a favor de los europeos.

Ahora Venezuela se medirá este martes a Estados Unidos en el duelo decisivo por el ansiado título mundial.

Puerto La Cruz / Javier Guaipo

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