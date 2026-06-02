Vecinos de Aragua de Barcelona quedaron sin luz por caída de una guaya

Vecinos de los sectores El Vallito y Francisco Carvajal, en Aragua de Barcelona, población ubicada en la zona centro de Anzoátegui, se quedaron sin luz durante siete horas debido a la caída de una guaya durante la tarde del lunes 1 de junio.

Así lo reportaron usuarios afectados, quienes prefirieron omitir sus nombres, y precisaron que la avería se registró en la calle Principal cruce con calle 12 de El Vallito, a eso de la 1:40 de la tarde, luego de una lluvia moderada acompañada de ráfagas de viento.

"No llovió muy fuerte, pero sí hubo vientos que causaron la caída de esa guaya y nos quedamos sin luz hasta las 7:15 de la noche aproximadamente. Eso pasa siempre que hay mucha brisa porque esos cables están muy viejos y en mal estado", relató un residente de El Vallito.

Los vecinos también recordaron que en esa zona se quemó un transformador de 50 Kva, el 27 de marzo, y aún el equipo no ha sido sustituido, por lo que exhortaron al personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a realizar las gestiones necesarias para instalar uno nuevo.

Otra falla

En horas de la mañana de hoy martes se registró otra falla en el sector Casco Central, entre la calle Freites y Colón, que dejó sin electricidad a las familias que habitan en esa zona.

Una cuadrilla de la dirección de Servicios Eléctricos de la alcaldía se encontraba en el lugar realizando labores para restablecer el servicio.

Aragua de Barcelona / Danela Luces