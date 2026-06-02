Factores de la PUD participarán en asamblea con Juan Pablo Guanipa en Cantaura

Los factores políticos que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el municipio Freites, estado Anzoátegui, participarán en la asamblea programada para este viernes 5 de junio con motivo de la visita a Cantaura de Juan Pablo Guanipa, miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia (PJ).

Así lo informó el presidente de PJ en esa jurisdicción, José Franco, quien destacó que el encuentro con Guanipa tendrá lugar en el Club Cantaura, ubicado calle Nuevo Mundo cruce con calle 2da de Pueblo Nuevo, a las 2:00 de la tarde.

"Además de la directiva de Primero Justicia, contaremos con la participación de Acción Democrática (AD) en Resistencia, Copei-Odca, Gente Independiente, Encuentro Ciudadano, Renacer Republicano, Liderazgo Ciudadano, Concertación Ciudadana, Vente Venezuela, el movimiento Amigos con María Corina Machado, Voluntad Popular, Causa R, y también tendremos a miembros de la sociedad civil, gremios sindicales, pensionados y jubilados en este acto unitario", expresó.

En unidad

La secretaria de organización de AD en Resistencia en Freites, Mabel Ovalles, confirmó que la directiva del partido blanco, encabezada por la secretaria general municipal, Evelyn Urdaneta de Barreto, se integrarán a la actividad.

Ovalles también indicó que han estado haciendo activismo en la calle "para informar a los militantes y vecinos sobre el acontecer político, el proceso de transición pasando por la elección presidencial apoyando a nuestra líder María Corina Machado".

Por parte de Vente Venezuela (VV), el coordinador municipal, Marcos Pérez Bellizia, dijo que la dirección ejecutiva municipal acordó, por unanimidad, participar en el recibimiento que las fuerzas democráticas y el pueblo de Cantaura brindarán a Guanipa.

"Nuestro partido reconoce en Juan Pablo, un líder comprometido de manera sincera con el cambio y la recuperación de la democracia en Venezuela, y uno de los principales aliados de María Corina Machado", expresó.

Cantaura / Danela Luces