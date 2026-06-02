El estado Sucre incorporó cinco compactadoras para fortalecer la recolección de basura

La mañana de este lunes, 1ero. de junio, arribaron al estado Sucre cinco nuevas unidades compactadoras que serán incorporadas al sistema de recolección de desechos sólidos, con el propósito de optimizar el servicio de saneamiento ambiental en distintos sectores de la entidad.

Durante la recepción de la maquinaria en el municipio Sucre, las autoridades regionales destacaron que esta dotación forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer la capacidad operativa en materia de recolección de basura, un servicio que en los últimos meses ha enfrentado diversas dificultades.

Tres unidades reforzarán las rutas de Cumaná

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó que tres de los camiones serán destinados a las rutas urbanas de Cumaná, mientras que otra unidad prestará servicio en la parroquia Ayacucho, con especial atención al saneamiento del Parque Nacional Mochima.

La mandataria señaló que estas incorporaciones permitirán mejorar la frecuencia de recolección y avanzar en la recuperación de espacios afectados por la acumulación de desechos.

Asimismo, anunció que para mediados del mes de octubre se prevé la llegada de un nuevo lote de maquinaria para continuar fortaleciendo el sistema de aseo urbano en la entidad.

Buscan mejorar el servicio

Por su parte, el alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, indicó que con esta nueva entrega suman siete las unidades compactadoras incorporadas recientemente a la jurisdicción.

El mandatario municipal aseguró que la ampliación de la flota permitirá ofrecer una respuesta más eficiente a las comunidades y mejorar progresivamente el servicio de recolección de desechos sólidos.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con el mantenimiento de los espacios públicos y promover una adecuada disposición de los residuos para contribuir con el saneamiento ambiental.

Cumaná / Lino Castañeda