MP presentó resultados de investigación sobre muerte de Víctor Hugo Quero

El Ministerio Público (MP) informó los resultados de la investigación penal relacionada con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I. De acuerdo con las experticias realizadas tras la exhumación de sus restos, las autoridades determinaron que la causa del fallecimiento fue un tromboembolismo pulmonar y descartaron la presencia de lesiones traumáticas.

Según el comunicado oficial, el pasado 8 de mayo de 2026 se practicó la exhumación y posterior autopsia del cadáver con la participación de especialistas forenses del MP, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Defensoría del Pueblo y familiares del fallecido. Tras los estudios correspondientes, se estableció una data de muerte de entre 10 meses y un año.

“La necropsia de ley, así como los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, señaló el organismo.

Asimismo, el Ministerio Público indicó que para confirmar la identidad de los restos exhumados, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) realizó una prueba genética comparando muestras óseas del cadáver con una muestra biológica de la madre de Quero Navas, Carmen Teresa Navas, quien falleció a los pocos días de enterarse que su hijo tenía más de 10 meses muerto mientras ella lo buscaba y no recibía ningún tipo de respuesta.

Como resultado de esa evaluación científica, “se obtuvo una filiación biológica con una probabilidad estadística estimada de 99,496 %, lo que confirma que los restos exhumados corresponden al hijo biológico de la ciudadana Carmen Teresa Navas”, precisó el comunicado.

El organismo agregó que la investigación también incluyó inspecciones técnicas, fijaciones fotográficas, entrevistas, reconstrucciones de los hechos, análisis de registros fílmicos y la recopilación de documentación clínica, entre otras diligencias destinadas al esclarecimiento del caso.

Caracas / Redacción web