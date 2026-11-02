Venezuela fue eliminada por Nigeria en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-17

La selección femenina de fútbol de Venezuela quedó eliminada en la fase de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026, tras caer por la mínima diferencia (1-0) ante su similar de Nigeria.

El decisivo compromiso se disputó en el Complejo de Fútbol Mohammed VI, ubicado en Salé, en las afueras de Rabat, la capital marroquí.

El conjunto venezolano, dirigido por la entrenadora Dayana Frías, arribó a la instancia de los ocho mejores planteles con el impulso anímico tras haber dejado en el camino a Alemania en los octavos de final. Sin embargo, el elenco africano logró imponer las condiciones tácticas y la posesión de la pelota durante la mayor parte del trámite del encuentro.

Gol africano

La paridad a cero se mantuvo hasta las postrimerías del cotejo, proyectando la resolución de la llave hacia la tanda de penales. No obstante, a los 89 minutos de juego, la atacante nigeriana Azeezat Oduntan ejecutó un cobro desde el tiro penal para batir el arco vinotinto y sentenciar el 1-0 definitivo.

Con este resultado, la representación de Nigeria certificó su boleto a las semifinales del torneo internacional, donde se medirá con Brasil. La otra serie semifinal del certamen mundialista estará conformada por los representativos de Corea del Norte y Japón.

Alineaciones

En el reciente tope, Venezuela alineó con Valeria Rebanales bajo los tres palos; Karla Alfonzo, Dariana Medina, Abril Alejo y Antonella Carmona en la zona defensiva; Astrid Granadillo, Migleydys Bolsegui y Juneski Flores en la zona medular; acompañadas en el frente de ataque por Diana Bravo, Andrea Suárez y Ariana Ojeda.

Por su parte, Nigeria saltó al terreno de juego con Jane Ijirigho; Azeezat Oduntan, Ohunene Sunday, Onyinyechi Opara, Rodiat Yusuf, Kemi Adegbuyi, Tosin Rafiu, Mary Dunstan, Queen Joseph, Oluwakemi Adegbuyi y Oluebube Umejiaku.

Rabat / Redacción Web