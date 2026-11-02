Explosión de transformador dejó sin electricidad al sector Brisas del Morro

Desde el pasado fin de semana, los habitantes del sector Brisas del Morro, ubicado en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, se encuentran sin servicio de electricidad debido a que un transformador explotó.

El hecho occurrió en la calle Los Monumentos de esta comunidad, ubicada en Nueva Barcelona.

Los vecinos que residen en la zona informaron que el artefacto, con capacidad de 75 KVA, se averió a raíz de una sobrecarga que se registró el sábado, en horas de la mañana. Hasta la tarde del lunes, este aparato no había sido sustituido.

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Indicaron que un grupo de técnicos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) acudió a la zona y constataron que el transformador estaba averiado, pero no les informaron cuando sería cambiado.

Los afectados esperan que el personal del ente, que depende el Gobierno Nacional, resuelva el problema en corto plazo pues hay 80 familias que no pueden conservar sus alimentos en refrigeradores ante la falta de luz.

"Es muy incómodo no tener luz, porque uno no puede refrigerar la comida. En mi caso, me vi forazado a ir a la casa de mi suegro, en 29 de Marzo, para guardar los alimentos en su nevera. Es lo único que pude hacer para no perder los productos que compré con mucho sacrificio", explicó un habitante de Brisas del Morro que prefirió mantenerse en el anonimato.

"Desde hace más de un año denunciamos que ese transformador estaba presentando fallas, porque notábamos que en múltiples ocasiones se rompían las guayas y había fluctuaciones de luz. En Corpolec no nos hicieron caso al momento de hacer los reportes y ahora nos quedamos sin electricidad", agregó el ciudadano.

"Esperamos que nos solucionen este problema pronto y que pongan un transformador de, al menos, 100 KVA porque hay mucha gente que se alimentaba del transformador recientemente averiado y no queremos que coloquen otro de 75 KVA porque es muy probable que no aguante la demanda energética".

Barcelona / Joseph Ñambre

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