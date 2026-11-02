“Fiesta venezolana” del Ateneo de Carúpano rindió homenaje a la diversidad cultural nacional

El Ateneo Luis Mariano Rivera, en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, celebró su “Fiesta venezolana”, un evento en el cual hicieron un recorrido por las manifestaciones culturales que definen la venezolanidad.

El programa recorrió la geografía nacional a través de la música para el disfrute de los niños y del pueblo carupanero, con la con la actuación del grupo Tirabuquén, de la Casa de la Cultura de Playa Grande; así como Los Veteranos del Ritmo y el Taller de Cantos Tradicionales de la institución.

La actividad se centró en resaltar las tradiciones y dar apertura formal a la temporada navideña, y también sirvió para celebrar el 11 aniversario del Taller de Cantos Tradicionales, que dirige la cultora Catalina Núñez.

Presencia

William Rodríguez, director ejecutivo del ateneo destacó la colaboración institucional y presencia comunitaria en el evento cultural, así como el trabajo que se hace desde el ente, para llevar a cabo eventos que resaltan la cultura local y a sus exponentes.

Sobre el aniversario del taller de cantos tradicionales, Rodríguez agregó que se trata de un “orgullo”, por el excelente trabajo con los niños para mantener vivas las tradiciones.

Trabajo

Catalina Núñez, directora del taller, destacó el trabajo que se hace cada día desde hace 11 años y precisó que el objetivo principal del taller es enseñar a los niños los géneros musicales tradicionales como la jota, la malagueña, el galerón, el punto y los cantos de la Cruz de Mayo.

Para la “Fiesta venezolana” se organizó la presentación con nuevos ritmos, como el golpe larense, para que los niños conozcan géneros de otras regiones del país. La iniciativa busca preparar a los niños para cuando viajen a otros estados y les pregunten por la diversidad de su repertorio musical.

Núñez agradeció a los colaboradores y asistentes que compartieron el momento. Destacó el esfuerzo constante de tiempo, trabajo y planificación desde tempranas horas de la mañana para mantener activa la escuela.

Sucre / Yumelys Díaz