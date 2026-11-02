Un hombre perdió la vida al caer por un barranco en la parroquia Macarapana de Bermúdez

Un infortunado habitante de la parroquia Macarapana del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, falleció de forma trágica, cuando perdió el equilibrio y rodó por un barranco, la tarde del pasado sábado.

El occiso fue identificado como Cleto José Amundaray, de 67 años de edad, con residencia en el sector La Sierra de Macarapana.

Según las versiones que se manejan del hecho, el hombre se encontraba caminando por el sector, cuando tropezó y perdió el equilibrio, para caer por un profundo barranco, lo cual le ocasionó la muerte debido a las graves lesiones que sufrió.

La solicitud de ayuda fue hecha por vecinos de la zona, lo cual movilizó los bomberos locales que se encargaron del rescate del cuerpo.

Salud

Según el testimonio de un hijo, el sexagenario padecía de una enfermedad convulsiva, que podría haber sido la causa de la caída, desde unos tres metros de altura.

En el procedimiento de rescate estuvieron presentes funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para el levantamiento del cadáver y el inicio de las averiguaciones.

Sucre / Yumelys Díaz