Venezuela entregó nota de protesta a Irán por declaraciones de su canciller

La Cancillería de Venezuela convocó este martes al embajador de Irán en Caracas, Ali Chegeni, para entregarle una nota de protesta por las declaraciones del canciller iraní, Abbas Araghchi, en las que comparó la situación de su país con la de Venezuela al referirse a la presión ejercida por Estados Unidos.

Durante sus declaraciones, Araghchi afirmó que "esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todas las demás se asustan y retroceden".

El pronunciamiento del funcionario iraní se produjo luego de que confirmara que el ataque del 28 de febrero contra la cúpula del gobierno iraní, en el que murió el líder supremo Ali Khamenei, ocurrió debido a una vulnerabilidad de seguridad que, según indicó, continúa sin resolverse.

A través de una publicación en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela informó que entregó una nota formal al representante diplomático iraní, en la que expresó su rechazo a cualquier referencia o comparación que, a su juicio, afecte la soberanía, la institucionalidad, la dignidad o el nombre del país.

En el comunicado, la Cancillería venezolana reiteró que las relaciones entre los Estados deben sustentarse en el respeto mutuo, la igualdad soberana y la no injerencia en los asuntos internos, principios que señaló han marcado la relación bilateral entre Venezuela e Irán.

De momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y el canciller Abbas Araghchi no han emitido una respuesta sobre la nota de protesta presentada por el gobierno venezolano.

Caracas / Redacción web