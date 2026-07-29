USGS reubicó el epicentro del sismo de magnitud 7,5 en las costas de La Guaira

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó este 28 de julio la ubicación del epicentro del terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el 24 de junio de 2026 en el norte de Venezuela, como parte del doblete sísmico registrado ese día.

De acuerdo con la nueva información, el epicentro fue localizado a 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar, en el estado La Guaira, en las coordenadas 10.622°N y 67.194°W, con una profundidad de 10 kilómetros.

El 24 de junio, el USGS había ubicado el epicentro a 28 kilómetros al sureste de Yumare, en el estado Yaracuy, aproximadamente en las coordenadas 10.435°N y 68.472°W. El organismo explicó que la actualización se realizó para incorporar más datos y un análisis refinado.

El USGS indicó que la incertidumbre real de la localización probablemente supera los seis kilómetros calculados, debido a que las primeras ondas sísmicas estuvieron ocultas por el terremoto de magnitud 7,2 registrado entre 30 y 39 segundos antes.

La revisión ubica el epicentro más hacia el este, cerca de la costa y de las zonas donde se registraron los mayores daños, entre ellas Caracas y La Guaira. Según el organismo, esta localización coincide con los modelos de ruptura finita, que muestran una propagación unilateral hacia el este a lo largo del sistema de fallas de San Sebastián.

El USGS informó que el resto de los parámetros del evento se mantienen sin cambios, incluyendo la magnitud de 7,5, la profundidad de 10 kilómetros y el mecanismo de falla.

El organismo señaló que esta corrección permitirá comprender con mayor precisión la propagación de la energía liberada durante el sismo y mejorar los modelos de evaluación del riesgo para futuros eventos en la región.

Caracas / Redacción web