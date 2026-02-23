Venezuela empató con Ecuador en la justa suramericana sub 20 femenina

La selección Sub 20 Femenina de Venezuela sumó su segundo punto de la fase final del Sudamericano de la categoría tras igualar (2-2) ante su similar de Ecuador en el CARFEM mientras se disputaba la tercera jornada de esta fase.

El equipo dirigido por Ángel Hualde luchó de tú a tú durante los 90 minutos buscando llevarse una victoria que las acerque al suelo mundialista, pero aún queda camino por recorrer.

Según el departamento de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Ecuador se adelantó en el marcador por intermedio de Dariana Morán, pero Venezuela supo reaccionar antes de cerrar el primer tiempo y un penal bien cobrado por Melanie Chirinos.

Etapa de complemento

En el complemento Venezuela se fue arriba con un gran gol de Fabiana Hernández quien tenía escasos minutos de haber entrado a jugar. Las ecuatorianas igualarían las acciones gracias a un penal que firmó el 2-2.

La Vinotinto tuvo chances en el cierre del compromiso, pero sin mayor fortuna. Ahora, deben pasar página y pensar en Colombia, rival de la Jornada 4 en esta fase final de la CONMEBOL Sub20 Femenina que se disputará el miércoles 25 de febrero a las 7:00 PM hora venezolana.

Caracas / Redacción Web