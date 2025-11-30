Venezuela denuncia ante la OACI la "violación de su soberanía" tras mensaje de Trump

El Gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la "violación de su soberanía", luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en un mensaje que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano, informó este domingo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

La acción de Venezuela se produce en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que organizó un despliegue militar en el mar Caribe para supuestamente combatir el narcotráfico.

Ataques

EEUU atacó lanchas en aguas internacionales y eso causó la muerte de 83 personas, entre ellas algunas de nacionalidad venezolana, algo que impulsó una investigación de la Asamblea Nacional (AN) del país suramericano para determinar responsabilidades.

Los anuncios de cierre de espacio aéreo hechos por Trump también generaron cancelaciones de algunos vuelos e incomodidades en los pasajeros.

Caracas / EFE