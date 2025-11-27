Venezuela revoca la concesión de varias aerolíneas, mientras EEUU sube la presión

El Gobierno de Venezuela cumplió con su amenaza y revocó la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por EE.UU., que aumenta la presión en el Caribe donde mantiene su inédito despliegue militar.

Horas después de que venciera el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, que expiraba a las 16:00 GMT (al mediodía del 26 de noviembre de 2025 en hora local), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión, que afecta a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.

Caracas / EFE