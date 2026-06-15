Venezuela clasificó por primera vez a un mundial de baloncesto femenino

Por primera vez en la historia una selección femenina de Venezuela se clasifica a una Copa del Mundo de baloncesto en la modalidad 5x5. Las encargadas del hito fueron las chicas de la categoría sub 18, que inscribieron su nombre en la cita mundialista U19 que se disputará en China el próximo año.

El combinado patrio, dirigido por la seleccionadora Luz Vargas, aseguró su boleto al magno evento tras vencer 80-69 a su similar de México, en los cuartos de final de la AmeriCup U18 que se disputa en suelo azteca.

Dicho compromiso se llevó a cabo la noche del sábado 13 de junio, mientras que el domingo 14 las venezolanas jugaron la primera semifinal continental de su historia, aunque cedieron 104-51 ante Estados Unidos. Este lunes las chicas pelearán por el tercer lugar del certamen y su rival será Argentina.

Decisivas

En el partido clave, donde estaba en juego la histórica clasificación a la Copa del Mundo, brilló el trabajo defensivo del equipo. Sin embargo, la carga ofensiva se la echaron al hombro Albanys Ramírez (21 puntos más 11 rebotes y ocho asistencias), Astrid Inojosa (21 contables, 10 capturas más tres robos y dos bloqueos).

Tanto Ramírez como Inojosa firmaron doble-doble, al igual que Mezharith Bello, quien cerró con 19 cómputos y 12 rebotes.

Sueño

De acuerdo a nota de prensa de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), la estratega Luz Vargas agradeció a Dios y al grupo de jóvenes que dieron su máximo esfuerzo para hacer historia con la clasificación a la Copa del Mundo Femenino China 2027.

"Desde que estoy en la selección, cada vez que he estado en un AmeriCup el sueño es el mismo: ir al Mundial. Se logró con estas chicas que tienen un corazón enorme, son súper inteligentes y siempre creen, que es lo más importante en esto. Estamos súper felices por este logro”, expresó la timonel.

Por más historia

Tras caer en semifinales ante Estados Unidos, Venezuela tiene la oportunidad de seguir haciendo historia en la cita continental.

Este lunes enfrentarán a Argentina en el duelo por el tercer lugar. En caso de un triunfo venezolano, sería la primera vez que se cuelgan una medalla en esta clase de eventos.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo