Venezuela cayó ante Argentina en la Liga de Naciones Femenina

La selección de fútbol de Venezuela cayó el martes 1-2 ante su similar de Argentina, en duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones Femenina, torneo que sirve de eliminatoria al mundial de Brasil 2027.

Tras perder el pasado viernes con idéntico marcador ante Colombia en Cali, las dirigidas Ricardo Belli ahora tienen par de derrotas al hilo y comprometieron sus posibilidades de clasificar de manera directa al mundial de 2027. Sin embargo, se mantienen en el tercer puesto (lugar que da acceso al repechaje) con ocho puntos.

Agostina Holzheier al minuto 7 adelantó a La Albiceleste y al 57' Florencia Bonsegundo aumentó la ventaja. Bárbara Olivieri descontó por La Vinotinto al 86', aunque solo sirvió para decorar el marcador en el estadio Metropolitano de Cabudare, estado Lara.

Sin contundencia

El conjunto venezolano mantuvo el dominio del balón durante buena parte del compromiso, pero no supo transformar eso en llegadas claras al arco defendido por Solana Pereyra.

Las chamas intentaron una gran cantidad de remates (26) y muchos de ellos desde fuera del área, pero solo ocho fueron entre los tres palos. Eso pasó factura al final, pues las argentinas tuvieron tres disparos al arco y dos terminaron en gol.

Agostina Holzheier mandó a guardar al minuto 7 una pelota que le quedó en el área tras una salida en falso de la defensa venezolana. La delantera disparó con el pie izquierdo antes de que le llegara la marca y puso el 0-1.

Fue en el segundo tiempo cuando las visitantes tuvieron otro chance claro, luego de que Florencia Bonsegundo le ganara la espalda a la lateral derecho vinotinto Michelle Romero. La mediocampista recibió un pase largo de Kishi Núñez y luego de regatear a Romero y a la portera Nayluisa Cáceres, definió a puerta vacía.

La tropa de Belli apretó en ataque, pero no hubo puntería a la hora de disparar, además de que las albicelestes mostraron buena defensa. Bárbara Olivieri fue la única que logró encontrar un hueco para el 1-2 al 87', tras un pase de Deyna Castellanos.

Objetivo repechaje

Venezuela ya tiene seis partidos disputados en la Liga de Naciones Femenina y acumula ocho puntos gracias a un par de triunfos, más dos empates. Esto la ubica en la tercera plaza, ya con escasas posibilidades de quedarse con uno de los dos cupos directos a la Copa del Mundo que se disputará en Brasil el próximo año.

Justamente Argentina y Colombia lideran la tabla con 13 unidades cada una y un juego menos que la escuadra patria. Vale recordar que en este formato de eliminatoria participan nueve de las 10 selecciones de Sudamérica (sin las brasileñas) y todas enfrentarán una vez a cada rival.

A las pupilas de Belli les queda un duelo contra Bolivia el sábado 18 de abril en condición de local, donde están obligadas a salir airosas para mantenerse en uno de los dos puestos de repesca. Luego, en junio, terminan el camino al certamen mundialista enfrentando a Uruguay en calidad de visitante.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo