miércoles
, 15 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Tres jóvenes detenidos en Valdez tras difundir video donde quitan la vida a un perro

abril 15, 2026
Los tres muchachos grabaron el hecho y lo colgaron en redes sociales / Foto: Cortesía

Las autoridades policiales del municipio Valdez, estado Sucre, detuvieron a tres jóvenes -dos de ellos adolescentes- tras la indignación que provocó un video viral en el cual atentan contra la vida de un perro.

La Policía estadal reportó que la captura la ejecutó la Coordinación de Vigilancia y Patrullaje bajo el cargo de maltrato animal. La acción policial se produjo luego de la revisión del material audiovisual que circuló a nivel nacional.

El hecho ocurrió en el sector Guayacán, ubicado en la parroquia Güiria del municipio Valdez, lugar donde se practicó la detención de los dos adolescentes y un adulto.

Cargos

El adulto quedó identificado como David Brito Vargas, de 19 años, con residencia en el referido sector.

De acuerdo con el registro del video, los tres implicados ejecutaron la muerte del animal de forma violenta. Por este motivo, el caso pasó a manos de la Fiscalía Segunda en materia de Defensa Ambiental y Delitos Ambientales, a cargo del abogado Yoel Marcano, y de la Fiscalía Quinta, bajo la responsabilidad de la abogada Cecilia Rivera.

Sucre / Corresponsalía

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram