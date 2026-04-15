Trabajadores del hospital Razetti reportan respuestas a varias denuncias

En las últimas semanas el personal del Hospital Universitario Luis Razetti de Barcelona, en la capital del estado Anzoátegui, realizó varias denuncias sobre distintas fallas en ese centro asistencial para las que, según dijeron, comenzaron a recibir respuestas por parte de las autoridades.

Edisson Hernández, coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en la entidad, comentó que, por ejemplo, días atrás fue reactivado uno de los ascensores grandes del nosocomio. Agregó que los aires acondicionados de la morgue también los pusieron en funcionamiento tras casi un mes inactivos, además de que les devolvieron el plan de guardias especiales de 24 horas a los enfermeros de terapia intensiva.

El vocero, quien además es delegado de prevención del citado nosocomio, destacó la disposición del presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), Roberto Rojas, para escuchar las inquietudes del personal del Razetti. No obstante, dejó claro que todavía faltan muchas cosas por atender.

"Reclamos justificados"

A juicio de Edisson Hernández, todas las denuncias públicas realizadas son "reclamos justificados", ya que son pocas las ocasiones en las que les dan respuesta a problemas planteados en privado.

"Agradecemos que vayan resolviendo, pero aún hay muchas deficiencias. Por ejemplo el ascensor que reactivaron recientemente solo está llegando al piso 7, cuando debería subir hasta el 9. Además, lo ideal sería que hubiesen al menos dos elevadores más activos para no sobreutilizar los que están y que puedan durar más", expresó.

De igual manera señaló que el tema de las guardias especiales de 24 horas no es un simple capricho, si no que es una necesidad ante el salario simbólico que reciben.

Sin suficiente transporte

"No tenemos transporte suficiente y en un solo día de trabajo gastamos en pasaje casi el doble del salario mínimo de 130 bolívares", acotó.

Hernández no se olvidó de los cuartos de descanso del personal de enfermería, que siguen en condiciones deplorables. Añadió que en cuanto a este problema esperan que más pronto que tarde las autoridades comiencen a gestionar mejores colchones, climatización, iluminación, etc, "ya que recursos hay".

Barcelona / Javier A. Guaipo